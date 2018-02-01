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В Гродно чествовали лучших спортсменов региона
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2 Февраля 2018 13:02

В Гродно чествовали лучших спортсменов региона

В Гродно сегодня чествовали лучших спортсменов региона - призеров чемпионатов Европы и мира прошлого года. Среди награжденных - борцы, легкоатлеты, гребцы, паралимпийцы, дефлимпийцы, а также ведущий тренерский состав области.

Гродненские спортсмены пожелали удачи белорусским олимпийцам, которые отправились в Корею, и пообещали болеть во время трансляций.

  

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