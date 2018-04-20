19 Апреля 2018 21:35

Увидеть чемпионов и сделать фото с кубком. Сегодня в Гродно чествовали хоккейный клуб "Неман" - победителей главного первенства страны.

Сотни болельщиков встречали команду, как настоящих героев. Церемония прошла в областном драматическом театре, где каждый смог пообщаться с игроками команды. Главный хоккейный трофей страны - Кубок Президента - был выставлен на всеобщее обозрение. Кстати, гродненский "Неман" стал семикратным победителем чемпионата страны. Со своей любимой командой праздновали победу болельщики.

Завоевание Кубка Президента дает право гродненскому хоккейному "Неману" выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов. В середине мая пройдет жеребьевка, а с конца августа команда вступает в групповую борьбу.