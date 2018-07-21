В Гомеле прошел республиканский чемпионат по многоборью

Более 70 лучших в стране спасателей показали свое мастерство. Соревновались в пяти дисциплинах - спасение людей на земле и воде на время. Дистанция первого дня длилась 7 часов. А в финале чемпионата - проверка поисково-спасательных навыков на акватории. Задача участников – вызволить пострадавших из затопленного автомобиля. Вплавь добраться до лодки, на которой также ждут спасения люди. И, конечно, проверка подводного плавания, а также задержки дыхания. Среди фаворитов – спасатели Могилевской и Гомельской областей.

Cегодня многим участникам придется заступать на дежурные сутки. К слову, в последнее время сотрудникам МЧС спасать людей на водах приходится ежедневно. С начала года по стране удалось сохранить около 200 жизней.