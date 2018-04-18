В эти выходные - большой теннис на кортах "Чижовка-Арены"

18 Апреля 2018 21:37

В эти выходные белорусов вновь ожидает большой спортивный праздник на кортах "Чижовка-Арены". Женская сборная Беларуси по теннису попытается сохранить прописку в Мировой группе Кубка Федерации, где играют 8 сильнейших команд в мире. Для этого нашим девушкам в главном матче года необходимо обыграть команду Словакии. Жеребьевка турнира пройдет в пятницу, а поединки запланированы на субботу и воскресенье.

О предматчевых раскладах - Елена Горельчик. Финальный матч турнира в Лугано. Арина Соболенко против Элизе Мертенс. На трибуне камера то и дело выхватывает Веру Лапко и нового старого капитана нашей команды Татьяну Пучек. Вместе с Соболенко этим же вечером Лапко боролась за титул и в парном разряде. Девушки ограничились званием финалисток. Чуть раньше здесь закончила свое выступление Александра Саснович.

В Лугано наши девушки играли на грунте, покрытие на поединок Кубка Федерации на правах страны-хозяйки мы выбрали традиционный хард. Но также как 14 лет назад на аналогичной стадии плей-офф Мировой группы словачки у себя дома предложили нашим теннисисткам грунт. Это была первая попытка белорусок пробиться в плей-офф элитного дивизиона. Среди игравших в том матче ныне капитан сборной Татьяна Пучек.

Из-за проблем со здоровьем в Минск не приехали лидеры словацкой сборной - Доминика Цыбулкова и Магдалена Рыбарикова. Зато самые позитивные эмоции после победы на грунтовом турнире в Боготе привезла к нам Анна Каролина Шмидлова.

По сравнению с предыдущим раундом капитан словацкой команды Матей Липтак сделал всего одну замену - вместо Рыбариковой заявил молодую Шрамкову, а вот состав белорусской сборной остался неизменным.

Матей Липтак, капитан женской сборной Словакии по теннису: "Рейтинг белорусок намного лучше, ваша команда является фаворитом. Но нам терять нечего, у нас в составе два серьезных и опытных игрока, ранее входивших в топ-30 и в топ-50 мирового рейтинга, и 2 юные и перспективные спортсменки. Я всегда говорю, что рейтинг - это рейтинг, а матчи Кубка Федерации - это совершенно другое. Поэтому увидим, что будет на корте".

В случае победы над словачками наши теннисистки сохранят прописку в сильнейшем дивизионе Кубка Федерации - здесь играет всего 8 команд. И тогда в феврале будущего года начнется новый путь за престижным трофеем. Проигравший же белорусско-словацкое противостояние окажется во второй Мировой группе и будет бороться за выход в первую.