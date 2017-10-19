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В четвертьфинале Кубка Кремля Вера Лапко уступила румынке Ирине-Камелии Бегу
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19 Октября 2017 17:07

В четвертьфинале Кубка Кремля Вера Лапко уступила румынке Ирине-Камелии Бегу

О результатах теннисного матча. Белоруска Вера Лапко в равной борьбе уступила румынке Ирине-Камелии Бегу в четвертьфинале Кубка Кремля - 6:3, 4:6, 5:7. Чуть ранее не в свою пользу сыграла и Александра Саснович. Матч с россиянкой Дарьей Касаткиной завершился со счетом 4:6, 3:6.

  

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