В четвертьфинале Кубка Кремля Вера Лапко уступила румынке Ирине-Камелии Бегу

19 Октября 2017 17:07

О результатах теннисного матча. Белоруска Вера Лапко в равной борьбе уступила румынке Ирине-Камелии Бегу в четвертьфинале Кубка Кремля - 6:3, 4:6, 5:7. Чуть ранее не в свою пользу сыграла и Александра Саснович. Матч с россиянкой Дарьей Касаткиной завершился со счетом 4:6, 3:6.