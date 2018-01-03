Спорт
4 Января 2018 07:02
В Беларуси стартует Рождественский хоккейный турнир на приз Президента
Беларусь принимает XIV Рождественский турнир среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси.
Фаворит, конечно, белорусская дружина. Хозяева 10 раз побеждали в турнире. Еще три раза кубок поднимали восточные соседи. В этом году финальную афишу предсказать трудно. Чехи привезли звездный состав: Давид Моравец, например, - двукратный чемпион мира.
Открывают Рождественский турнир Китай и Швейцария. Вечером поединок Беларусь - ОАЭ. Вход на "Чижовка-Арену" свободный.
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