В Беларуси стартует Рождественский хоккейный турнир на приз Президента

4 Января 2018 07:02

Беларусь принимает XIV Рождественский турнир среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

Фаворит, конечно, белорусская дружина. Хозяева 10 раз побеждали в турнире. Еще три раза кубок поднимали восточные соседи. В этом году финальную афишу предсказать трудно. Чехи привезли звездный состав: Давид Моравец, например, - двукратный чемпион мира.

Открывают Рождественский турнир Китай и Швейцария. Вечером поединок Беларусь - ОАЭ. Вход на "Чижовка-Арену" свободный.