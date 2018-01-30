30 Января 2018 13:10

В Беларуси стартовала благотворительная республиканская акция "Оранжевый мяч" по поддержке ДЮСШ страны спортивным инвентарем. Ее организаторами выступают Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация баскетбола.

Первые подарки - а это 30 новых мячей - вручены сегодня юным спортсменам Осиповичской ДЮСШ. Здесь этим популярным видом спорта занимаются 70 ребят. И за несколько лет команды района не раз становились участниками чемпионатов детско-юношеской баскетбольной лиги. Вручил подарки председатель федерации Максим Рыженков во время рабочей поездки.

К слову, акция "Оранжевый мяч" проходит уже в третий раз. За это время в качестве безвозмездной помощи детским спортивным учреждениям страны было передано свыше 6 000 мячей и 134 навесных щита.