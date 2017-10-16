Уступили чемпиону

16 Октября 2017 15:26

В гостевом поединке Единой лиги ВТБ минские "Цмокі" ничего не смогли поделать с московским ЦСКА 54:90. В воскресенье белорусский клуб примет "Астану", но сначала в среду домашним матчем с бельгийским "Шарлеруа" стартует в Кубке FIBA - Европа.