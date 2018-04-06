3 Апреля 2018 13:02

Новость, которая взорвала информационные ленты. Ушла спортивная эпоха. Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален официально завершил карьеру. Об этом легендарный норвежец сообщил, едва сдержав слезы на специальной пресс-конференции. Ему принадлежит рекорд по числу побед на Кубке мира, 13 медалей Олимпиады. Самый титулованный биатлонист в истории.