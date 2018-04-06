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Уле-Эйнар Бьорндален официально завершил карьеру
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3 Апреля 2018 13:02

Уле-Эйнар Бьорндален официально завершил карьеру

Новость, которая взорвала информационные ленты. Ушла спортивная эпоха. Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален официально завершил карьеру. Об этом легендарный норвежец сообщил, едва сдержав слезы на специальной пресс-конференции. Ему принадлежит рекорд по числу побед на Кубке мира, 13 медалей Олимпиады. Самый титулованный биатлонист в истории.

  

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