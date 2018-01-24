24 Января 2018 21:21

Союз европейских футбольных ассоциаций - УЕФА - запускает новый турнир - Лигу наций.

Соревнования дадут возможность попасть на топ-турнир любой команде. А значит, шанс появился и у нашей сборной. Для этого белорусам нужно обыграть соперников более слабых или равных. Всего же в Лиге наций сыграют все 55 команд Европы. Согласно рейтингу, они разбиты на 4 лиги. Победители каждой получат прямые путевки на континентальный турнир-2020. Александр Ярмош о жеребьевке.

Швейцарская Лозанна собрала звезд и людей от футбола. Перед началом жеребьевки позировал фотокорреспондентам легенда английского "Манчестер Юнайтед" Райан Гигз.

Тянули шары с названием стран сплошь победители Лиги чемпионов, в том числе и наш Александр Глеб. Полузащитник, который пока официально не объявил о завершении карьеры, сводил в группы представителей Лиги D, в которой выступят белорусы.

Александр Глеб усмехается неспроста. Команде Игоря Криушенко вновь придется играть с "Люксембургом", которому в прошлом отборе "белокрылые" позволили набрать 4 очка. Также в квартете "Молдова" и "Сан-Марино".

В моем детстве часто шутили по поводу футбольных сборных карликовых государств. Дескать, эти почтальоны не набьют и десяти раз. И даже мы, 10-12-летние ребята, сыграем лучше. Но времена меняются. Теперь дети вряд ли шутят так пренебрежительно. Рейтинг белорусского футбола сейчас невысокий, но, как ни парадоксально, в этом есть плюс.

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу: " Имеем то, что имеем на данный момент. Есть неплохой шанс побороться за путевку на топ-турнир через Лигу наций. Постараемся максимально использовать свой шанс. И это нововведение, я считаю, неплохой стимул для команд, которые никогда не пробивались на еврофорумы".

Эти слова Игорь Криушенко говорил нам накануне выезда в Лозанну. Тогда мы были в рейтинге ФИФА на 92-й позиции, сейчас - строкой ниже. Философски к положению нашей команды в реестре национальных сборных и к силе соперников относится вратарь национальной команды Андрей Климович.

Футболисты понимают, что одной ногой сейчас не обыграешь никого, а значит наверняка будут серьезнее подходить к матчам. Белорусы уже научены горьким люксембургским опытом.

Если раньше против фаворитов можно было играть от обороны, то теперь нужно перестраивать психологию и действовать первым номером. Уже наша сборная - фаворит квартета. И как команда будет привыкать к этой роли - будет интересно посмотреть.

Регламент же соревнований следующий. Победители каждой группы выйдут в плей-офф своей Лиги, где сыграют одноматчевые полуфиналы и финал. Триумфаторы всех нокаут-раундов получат путевки на Евро-2020. Если кто-то из победителей групп Лиги наций к тому моменту пробьется на континентальный турнир через классический отбор, который начнется в марте 2019 года, то путевка в стыковые матчи достанется следующей лучшей команде дивизиона.

Новый турнир предусматривает три окна, в которые и будут сыграны 6 матчей. Игры плей-офф состоятся в марте 2020 года. Надеемся, в их числе будут и белорусы.