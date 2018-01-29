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Участие в Олимпиаде подтвердили почти 3 тысячи спортсменов из 92 стран
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29 Января 2018 15:08

Участие в Олимпиаде подтвердили почти 3 тысячи спортсменов из 92 стран

Самая многочисленная заявка у США - 242 атлета. Получившая особую квоту МОК, Северная Корея отправит в Пхенчхан 22 спортсмена. В белорусской заявке 28 олимпийцев.

  

Теги: Олимпиада 2018

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