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У минских лыжников-любителей сегодня появилась своя трасса
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17 Января 2018 13:07

У минских лыжников-любителей сегодня появилась своя трасса

В Веснянке уже можно обкатать первый километр снежной дороги. Всего ее длина составит 5 километров. Снежную подушку нужной высоты насыпают пушки. Лыжи можно взять напрокат - час стоит 5 рублей. Трасса прослужит до середины марта.

  

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