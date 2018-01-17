У минских лыжников-любителей сегодня появилась своя трасса

17 Января 2018 13:07

В Веснянке уже можно обкатать первый километр снежной дороги. Всего ее длина составит 5 километров. Снежную подушку нужной высоты насыпают пушки. Лыжи можно взять напрокат - час стоит 5 рублей. Трасса прослужит до середины марта.