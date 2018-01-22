У белорусов две медали этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

22 Января 2018 07:02

Дарья Домрачева вслед за бронзой в гонке преследования накануне выиграла масс-старт. Она тактически грамотно прошла по всей дистанции, сэкономив силы на старте и обойдя всех соперниц после четвертой стрельбы. В этом компоненте Домрачева также была почти идеальна, допустив лишь один промах на первом огневом рубеже.

В общем зачете Кубка мира Дарья Домрачева идет на пятом месте. Следующим стартом, на который отправятся биатлонисты, станут Олимпийские игры в Пхенчхане.