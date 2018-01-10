10 Января 2018 19:00

Травмированных нет, физическое и психологическое состояния хорошее. Так резюмировал подготовку к суперфиналу Континентального кубка главный тренер хоккейного клуба "Юность-Минск" Михаил Захаров. Турнир четырех команд примет "Чижовка-Арена" с 12 по 14 января. Кроме хозяев, за трофей поборются казахстанский "Номад", британский "Шеффилд Стилерз" и итальянский "Риттен Спорт".

"Юность" участвовала в восьми розыгрышах и дважды выигрывала кубок. Первую игру суперфинала столичная дружина проведет в пятницу против "Риттен Спорт". Начало в 15:00.