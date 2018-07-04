Турнир "Большого шлема". Все подробности выступления белорусов

В столице Туманного Альбиона закручивается интрига главного теннисного события. Здесь идет третий в сезоне турнир "Большого шлема". Менее часа назад белоруска Вера Лапко продемонстрировала теннис высокого класса, но все же уступила во втором круге - более рейтинговой теннисистке - 13-й ракетке мира Юлии Гергес.

Сегодня же на кортах "Большого шлема" также выступали Виктория Азаренко, Александра Саснович и Андрей Василевский. В британской столице работает съемочная группа Агентства теленовостей. Все подробности выступления белорусов и эксклюзивные комментарии в третий день Уимблдона - в репортаже Анны Эйсмонт.

В третий игровой день на Уимблдоне одним из топовых матчей значился поединок между Викторией Азаренко и Каролиной Плишковой. Некогда первая ракетка мира, а ныне 87-й номер мирового рейтинга.

Азаренко сегодня противостояла 7-й сеяной представительнице Чехии. За этим матчем наблюдала многомиллионная аудитория, а на знаменитой на весь мир поляне перед первым кортом вот буквально яблоку негде было упасть! Увы, Плишкова сегодня была сильнее в двух сетах: 6:3, 6:3, встреча продолжалась чуть более часа.

Ранее Александра Саснович вместе с китаянкой Иньинь Дуань в двух сетах уступила американке Кейтлин Кристиан и румынке Ане Богдан 3:6, 4:6. Но затем нас порадовал Андрей Василевский. Он выиграл свой стартовый матч на Уимблдоне!

В паре с хорватом Антонио Санчичем были сильнее японца Даниеля и Ничиока 6:3,6:4,6:4.

Антонио Санчич, 66-я ракетка мира в парном разряде, Хорватия: "Я думаю, мы довольно неплохо смотрелись на своей подаче. Мы не давали им шанса, и ждали своих возможностей, ждали, когда наши соперники ошибутся. Мы провели несколько отличных розыгрышей в конце матча. Идем дальше!".

Андрей Василевский, 63-я ракетка мира в парном разряде: "Определенно задачи стоят самые высокие. Как получится - так получится. Но мы готовились хорошо, надеюсь, покажем хороший результат здесь".

Сегодня же стартовый поединок проведет и Максим Мирный в паре с Филиппом Освальдом. Накануне матча Максим поделился с нами своими ожиданиями от поединка.

Максим Мирный, 35-я ракетка мира в парном разряде: "Играет против такой довольно неудобной пары. Немножко неудобно. Левша и правша. Всегда такие тандемы требуют особенной подготовки. Игроки южноамериканских стран. Мы играли с ними в Хьюстоне. Опыт есть, но это было давно. Новое покрытие, и, надеюсь, нам это сыграет на руку. Сыграть слету и сзади. И на нее можно мягко упасть, если доставая мяч".

Анна Эйсмонт: Кстати, как здоровье?

Максим Мирный: "Спасибо, все хорошо. Справляюсь со всем в штатном режиме. После тренировки лечусь по программе".

Пожелаем нашим теннисистам удачи и продолжаем болеть за белорусских спортсменов.