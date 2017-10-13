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13 Октября 2017 16:50

Баскетбол. ЦСКА - "Цмокi". Прямой эфир на нашем сайте 15 октября в 16:55

Минские "Цмокi" играют матч второго тура Единой лиги ВТБ. На выезде "драконы" попытаются оказать достойное сопротивление многократному победителю турнира - московскому ЦСКА. Этот баскетбольный матч болельщики могут смотреть в прямом эфире в 16:55 на официальном сайте Белтелерадиокомпании - www.tvr.by

  

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