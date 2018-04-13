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ЦСКА покидает футбольную Лигу Европы
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13 Апреля 2018 12:10

ЦСКА покидает футбольную Лигу Европы

Чуда в Москве не случилось. ЦСКА покидает футбольную Лигу Европы по итогам четвертьфинальных матчей с “Арсеналом2. В гостях армейцы уступили 1:4, накануне команда белорусского тренера Виктора Гончаренко до 75-ой минуты рассчитывала на положительный исход, ведя 2:0. Но завершилась встреча вничью, 2:2.

  

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