13 Апреля 2018 12:10

Чуда в Москве не случилось. ЦСКА покидает футбольную Лигу Европы по итогам четвертьфинальных матчей с “Арсеналом2. В гостях армейцы уступили 1:4, накануне команда белорусского тренера Виктора Гончаренко до 75-ой минуты рассчитывала на положительный исход, ведя 2:0. Но завершилась встреча вничью, 2:2.