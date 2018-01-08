"Цмокі-Мінск" уступили "Зениту"

8 Января 2018 12:21

Уступили в одно очко. "Цмокі-Мінск" в первом матче 2018 года принимали "Зенит" в рамках Единой лиги ВТБ. Не помогли "драконам" и 26 очков в исполнении Дэвида Кравиша - 81:82. В турнирной таблице за белорусами седьмое место.