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"Цмокi-Мiнск" уступает ВЭФу в Риге
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29 Января 2018 12:18

"Цмокi-Мiнск" уступает ВЭФу в Риге

Баскетбольный клуб "Цмокi-Мiнск" уступает аутсайдеру Единой лиги ВТБ. В Риге "драконы" проиграли ВЭФу, 70:82. Для рижан эта победа стала лишь второй в 12-ти играх турнира. В турнирной таблице "Цмокi" пока седьмые и продолжают держаться в зоне плей-офф.

  

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