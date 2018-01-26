"Цмокi-Мiнск" уступает ВЭФу в Риге

29 Января 2018 12:18

Баскетбольный клуб "Цмокi-Мiнск" уступает аутсайдеру Единой лиги ВТБ. В Риге "драконы" проиграли ВЭФу, 70:82. Для рижан эта победа стала лишь второй в 12-ти играх турнира. В турнирной таблице "Цмокi" пока седьмые и продолжают держаться в зоне плей-офф.