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"Цмокі-Мінск" продолжают борьбу за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ
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15 Апреля 2018 12:15

"Цмокі-Мінск" продолжают борьбу за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ

Сегодня на выезде в Саратове "драконы" сыграют с 6-й командой чемпионата "Автодором". На счету хозяев 9 побед и 9 поражений. Столичный клуб на 10-м месте в турнирной таблице: 7 выигранных и 13 проигранных матчей. Прямая трансляция начнётся в 15:55 на телеканале "Беларусь 5".

  

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