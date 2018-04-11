"Цмокі-Мінск" продолжают борьбу за выход в плей-офф Единой Лиги ВТБ

12 Апреля 2018 07:18

Сегодня на домашней площадке "драконы" примут пятую команду чемпионата - "Химки". На счету гостей две победы подряд, белорусы же в прошлом туре в Эстонии одолели "Калев". За пять матчей до финиша первенства "Цмокі" замыкают заветную восьмерку, которая и окажется в нокаут-раунде. Получится ли закрепиться в этой зоне, узнаем после противостояния с "Химками". Прямая трансляция на “Беларусь 5” начнется в 18:55.