Главная>>Спорт>>"Цмокі-Мінск" продолжают борьбу за выход в плей-офф Единой Лиги ВТБ
Спорт
RSS
"Цмокі-Мінск" продолжают борьбу за выход в плей-офф Единой Лиги ВТБ
Скачать Поделиться

12 Апреля 2018 07:18

"Цмокі-Мінск" продолжают борьбу за выход в плей-офф Единой Лиги ВТБ

Сегодня на домашней площадке "драконы" примут пятую команду чемпионата - "Химки". На счету гостей две победы подряд, белорусы же в прошлом туре в Эстонии одолели "Калев". За пять матчей до финиша первенства "Цмокі" замыкают заветную восьмерку, которая и окажется в нокаут-раунде. Получится ли закрепиться в этой зоне, узнаем после противостояния с "Химками". Прямая трансляция на “Беларусь 5” начнется в 18:55.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 09.04.2018 18:05 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =