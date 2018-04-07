"Цмокі-Мінск" - "Калев"

8 Апреля 2018 15:16

Обыграть "Калев" в Эстонии, чтобы вернуться в борьбу за плей-офф Единой лиги ВТБ. "Цмокі-Мінск" после домашнего поражения от "Нижнего Новгорода" сегодня попытаются реабилитироваться перед болельщиками. Пока "драконы" располагаются на 10-м месте в турнирной таблице, оппонент - на 11-й позиции. Встреча начнется в 17 часов. Прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5".