Спорт
8 Апреля 2018 15:16
"Цмокі-Мінск" - "Калев"
Обыграть "Калев" в Эстонии, чтобы вернуться в борьбу за плей-офф Единой лиги ВТБ. "Цмокі-Мінск" после домашнего поражения от "Нижнего Новгорода" сегодня попытаются реабилитироваться перед болельщиками. Пока "драконы" располагаются на 10-м месте в турнирной таблице, оппонент - на 11-й позиции. Встреча начнется в 17 часов. Прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5".
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