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“Цмокі-Мінск” готовятся к битве против “Шарлеруа” в Кубке ФИБА-Европа
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18 Октября 2017 15:17

“Цмокі-Мінск” готовятся к битве против “Шарлеруа” в Кубке ФИБА-Европа

Главный баскетбольный клуб страны “Цмокі-Мінск” готовится к битве против “Шарлеруа” в Кубке ФИБА-Европа. Матч пройдет на площадке Falcon Club. Начало в 18:00. Прямая трансляция на “Беларусь 5”.  

  

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