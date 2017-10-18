Спорт
18 Октября 2017 15:17
“Цмокі-Мінск” готовятся к битве против “Шарлеруа” в Кубке ФИБА-Европа
Главный баскетбольный клуб страны “Цмокі-Мінск” готовится к битве против “Шарлеруа” в Кубке ФИБА-Европа. Матч пройдет на площадке Falcon Club. Начало в 18:00. Прямая трансляция на “Беларусь 5”.
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