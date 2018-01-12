"Цмокі-Мінск" - красноярский "Енисей" на "Беларусь 5" в 14:25

13 Января 2018 09:08

"Цмокі-Мінск" сегодня постараются прервать неудачную серию из двух поражений подряд в розыгрыше Единой лиги ВТБ. На домашней площадке "драконы" примут красноярский "Енисей". Белорусы пока идут седьмыми в турнирной таблице находятся в зоне плей-офф. Оппонент же на 11-й позиции. Итак, прямую трансляцию встречи "Беларусь 5" начнет в 14:25.