Церемонии открытия и закрытия II Европейских игр в Минске пройдут на стадионе "Динамо"

Отметим, церемонии открытия и закрытия II Европейских игр в Минске пройдут на обновленном стадионе "Динамо". Сейчас здесь также идет активная обкатка. В эти дни состоялся чемпионат страны среди легкоатлетов. Это был последний шанс для спортсменов проявить себя перед континентальным первенством, которое в августе пройдет в Берлине. Свои коррективы в результаты внесла погода. Поэтому о рекордах речи не шло. Как отмечает руководство федерации и тренерский штаб команды, с составом уже практически определились. В Германии выступят почти 37 атлетов.

Отметим, один из лидеров в метании молота Иван Тихон травмирован, домашний форум пропускал. Под вопросом участие и в первенстве континента. А вот Алина Талай уже восстановилась. Болеем за наших на чемпионате Европы в Берлине с 7 по 12 августа.