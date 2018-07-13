Цель "Динамо-Минск" на 11-й сезон КХЛ - нокаут-раунд

Цель на 11-й сезон КХЛ - нокаут-раунд. Об этом заявил главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Горди Дуайер. Команда сегодня закончила проходить медобследование и отправилась на кэмп в «Раубичи», где проведет полторы недели.

Горди Дуайер, главный тренер ХК "Динамо-Минск": "Мы хотим совершенствоваться. И есть разные указания для "Динамо". Существует ответственность за развитие молодых белорусских игроков. Мы хотим, чтобы все пятерки играли наравне и показывали добротный хоккей вне зависимости матч день через день или же после выходных. Главная цель - плей-офф".

2 августа на "Минск-Арене" "Динамо" примет "Сибирь". На единственный домашний спарринг вход бесплатный. В рамках предсезонки "зубры" сыграют на двух турнирах: Кубке губернатора Нижегородской области и "Кубке ЛЖД" в Риге.