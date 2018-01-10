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Тройка баскетболистов “Цмокаў” в расширенном списке участников матча звезд Единой лиги ВТБ
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10 Января 2018 12:14

Тройка баскетболистов “Цмокаў” в расширенном списке участников матча звезд Единой лиги ВТБ

Тройка баскетболистов “Цмокаў” в расширенном списке участников матча звезд Единой лиги ВТБ: Кристофер Черапович, Дэвон Садлер и Александр Кудрявцев. Дальше будут голосовать журналисты, они и выберут 20 игроков из 66-ти, за которых отдали голоса болельщики. Матч будет проводиться в формате "Звезды России" против "Звезд мира" и пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. А сегодня “Цмокі” сыграют второй матч на втором этапе Кубка ФИБА в Венгрии против команды “Сольноки Олай”.

  

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