Триумфатор марафона в Берлине Ольга Мазуренок вернулась на Родину

Невероятная победа на чемпионате Европы есть, но главная мечта еще впереди!

Триумфатор марафона в Берлине Ольга Мазуренок ставит более грандиозные задачи перед собой, главной из которых является медаль Олимпийских игр. Сегодня ночью чемпионка вернулась на Родину, вместе с ней и женская сборная Беларуси, которая выиграла командный кубок, а также серебряный призер чемпионата Европы в прыжках в высоту Максим Недосеков. Медалистов в аэропорту встречали представители Минспорта, друзья и коллеги.

На чемпионате Европы по легкой атлетике сборная Беларуси установила лучший результат в суверенной истории, завоевав 7 медалей, 3 из которых золотые, что позволило нашей сборной в общекомандном зачете занять высокое 7 место.