Главная>>Спорт>>Три недели остается до старта чемпионата мира по хоккею в Дании
Спорт
RSS
Три недели остается до старта чемпионата мира по хоккею в Дании
Скачать Поделиться

13 Апреля 2018 08:08

Три недели остается до старта чемпионата мира по хоккею в Дании

Уже сегодня сборная Беларуси проведет очередной выездной матч Евровызова против Швейцарии, завтра оппоненты встретятся снова. В 21:10 противостояние в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". К слову, после этих спаррингов белорусов ждут домашние товарищеские матчи. 20 и 21 апреля в Гродно в оппонентах будут хозяева грядущего планетарного форума - датчане, 27 и 28 числа в Жлобине и Бобруйске Беларусь сыграет с Норвегией.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =