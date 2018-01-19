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Три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" в топ-10 по итогам 12-го этапа ралли "Дакар-2018"
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19 Января 2018 15:21

Три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" в топ-10 по итогам 12-го этапа ралли "Дакар-2018"

Сразу три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" попадают в топ-10 по итогам 12-го этапа ралли-рейда "Дакар-2018". Сергей Вязович шестой, Алексей Вишневский восьмой, Александр Василевский десятый. В общем зачете лучший из наших - Вязович - идет на третьем месте и на два часа опережает четвертого Айрата Мардеева на КамАЗе. До конца гонки остаются два этапа.  

  

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