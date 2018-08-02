Три белорусских клуба сегодня будут бороться за право выхода в следующую стадию футбольной Лиги Европы

На обновленном стадионе "Динамо" "Динамо-Минск" будет принимать словацкий ДАК. На выезде, напомним, в первом матче 2-го раунда квалификации турнира команда Сергея Гуренко была сильнее 3:1. Прямую трансляцию поединка будет вести телеканал "Беларусь 5". Стартовый свисток прозвучит в семь вечера.

В 20:15 обладатель Кубка Беларуси - "Динамо-Брест" - начнет встречу в гостях против греческого "Атромитоса". Неделей ранее до 70-й минуты брестчане вели 4:0, но умудрились за 15 минут в концовке матча пропустить трижды. Итог 4:3. Для выхода в следующий раунд "Динамо-Брест" устроит или победа, или ничья.

В Познани в 21:45 на поле выйдут местный "Лех" и солигорский "Шахтер". В первом матче этих команд была зафиксирована ничья 1:1.