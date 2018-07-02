Три белоруски стартуют сегодня на турнире Уимблдон

Три белоруски стартуют сегодня на турнире серии Большого шлема Уимблдон. Первой на британских кортах появится Виктория Азаренко. В соперницах у экс-лидера мирового рейтинга - Екатерина Александрова из России. Матч начнется ориентировочно в 15:45, прямая трансляция - на "Беларусь 5". В 18:30 в расписании стоит встреча нашей Веры Лапко с американкой Кристиной Макхейл, а через полчаса - первая ракетка Беларуси (финалистка турнира в Истбурне) Арина Соболенко должна начать противостояние с Михаэлой Бузарнеску из Румынии. Матч первого раунда между Александрой Саснович и чешкой Петрой Квитовой запланирован на 3 июля.