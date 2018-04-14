Третий тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится сегодня тремя поединками

Спорт
14 Апреля 2018 09:21
Третий тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится сегодня тремя поединкамиВ центральном матче сыграют борисовский БАТЭ и бресткое "Динамо". В прямой трансляции встречу из Борисова покажет "Беларусь 5". Начало в 17:55. Отметим, в этом сезоне команды уже встречались. Тогда в борьбе за Суперкубок победу одержали брестчане. В двух других поединках тура "Ислочь" встретится с "Торпедо-БелАЗ", а футболисты "Днепра" приедут в гости к "Неману".
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