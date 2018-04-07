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Тремя матчами сегодня завершится второй тур чемпионата Беларуси по футболу
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7 Апреля 2018 09:06

Тремя матчами сегодня завершится второй тур чемпионата Беларуси по футболу

Два из них в прямом эфире покажет "Беларусь 5". В 12:00 в столице начнется противостояние минского "Торпедо" с "Городеей" на стадионе по улице Маяковского. Оба клуба стартовали в первенстве с поражений. На этой же арене серебряный призер прошлого розыгрыша "Динамо-Минск" примет "Ислочь". Начало встречи в 18:00.
  

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