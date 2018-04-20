Спорт
22 Апреля 2018 15:10
Тремя матчами сегодня продолжится 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу
В эти минуты минское "Торпедо" принимает гродненский "Неман", в 17 часов начнется встреча "Ислочь" - "Городея", а в 19:00 - противостояние "Динамо-Брест" - "Смолевичи". Эту игру телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.
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