Трансляции II Евроигр 2019 года в Минске организует испанская компания International Sports Broadcasting SL

29 Января 2018 17:03

Трансляции II Евроигр, которые пройдут в июне будущего года в Минске, организует испанская компания International Sports Broadcasting SL, с которой достигнута предварительная договоренность. Об этом рассказали в дирекции турнира. Компания работает с 1996 года и принимала участие в организации трансляций не только с I Евроигр, но и многих Олимпиад, например, в Нагано, Турине или Солт-Лейк-Сити. Интерес к организации трансляций проявляли также португальская Medialuso-Mediapro и российская "Матч ТВ". Сейчас готовится пакет документов для подписания. Планируется, что в осуществлении трансляций будут максимально задействованы белорусские специалисты.