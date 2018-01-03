Традиционный Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси стартовал в Минске

4 Января 2018 21:01

Традиционный Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси сегодня стартовал в белорусской столице. Состязания давно стали традицией, их по праву называют неформальным чемпионатом мира. На торжественном открытии Александр Лукашенко отметил, что состязания отличает серьезная спортивная составляющая и дух настоящей борьбы. Обращаясь к игрокам и болельщикам, белорусский лидер также подчеркнул, что эти ежегодные спортивные соревнования помогают сохранить традиции и преемственность поколений. Кстати, в этот раз турнир проходит одновременно с республиканскими соревнованиями среди детей и подростков "Золотая шайба". Достижения белорусских атлетов на мировых аренах основываются на прочном фундаменте детско-юношеского и массового спорта. Кроме всего прочего, Рождественский турнир - это еще и спортивная дипломатия. Проведение в Беларуси чемпионатов мира по хоккею, II Европейских игр были бы невозможны без поддержки иностранных друзей. А с сегодняшнего дня и до воскресенья друзья на время стали соперниками, чтобы проверить, кто из них лучше обращается с клюшкой и шайбой. Об эмоциях с торжественной церемонии открытия турнира и о первых матчах - Станислав Липский.

Шел Оке - менеджер любительской команды Швеции, сразу же после прилета его команды в Минск, не раздумывая соглашается на интервью. Посредством нашей съемочной группы хочет, чтобы его лично услышал Президент Беларуси. Два года назад ему посчастливилось сделать фото команды "трикрунор" с Главой нашего государства. Сегодня мечтает на этой фотокарточке увидеть автограф Александра Лукашенко.

Команда Швеции сыграет против белорусской дружины лишь в одном случае - если в плей-офф попадет на команду Президента. Для этого минимум дважды в своем квартете нужно побеждать. Случится ли рождественское чудо для Шела Оке, узнаем 7 января.

В этом году на Рождественский турнир в Минск приехал легендарный Фил Эспозито - двукратный обладатель Кубка Стенли, член зала славы ИИХФ, хоккеист, который запомнился любителям спорта со стажем прежде всего как участник и лучший бомбардир суперсерии-1972 СССР - Канада.

А еще Рождественский турнир - очередная возможность продемонстрировать Беларусь всему миру, точнее, то, за счет чего мы добиваемся на аренах разных континентов побед планетарного масштаба. Речь о фундаменте - детско-юношеском и массовом спорте. Как раз об этом говорил Президент на церемонии открытия игр.

А еще спорт - лучшая форма народной дипломатии. Популярность этих январских игр и географическое разнообразие участников только подтверждают это. Именно Беларусь первой помогла Китаю сделать первые шаги в хоккее, собственно, как и команде Объединенных Арабских Эмиратов.

Сразу после торжественной церемонии открытия команда Главы государства в матче-открытии, как и в прошлом году, встречалась с дружиной Объединенных Арабских Эмиратов.

Десятикратные и действующие победители турнира победили, сохранив прошлогоднюю традицию, правда, на этот раз хозяева льда победили более уверенно.

Чуть ранее в первом поединке XIV Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси дебютанты соревнований - команда из Китая - уступили Швейцарии 4:7. Россия не оставила шансов дружине из Балкан - 19:1.

А это заброшенная шайба столичной команды "Грифоны" в ворота новополоцкого "Нефтеграда", встречающихся в рамках финала соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба". Особенность XIV Рождественского турнира заключается в том, что он проходит параллельно с этими баталиями юных хоккеистов, причем на одних и тех же ледовых площадках. Здесь, рядом и пример для подражания, и преемственность поколений.

Все как у взрослых, только лишь с одной разницей: когда проходил первый Рождественский турнир, многие из них еще только родились. Но влюбились в хоккей многие как раз, посещая с родителями матчи, проводимые в Минске в канун Рождества.

Все же Рождественский турнир среди любителей хоккея не перестают называть неофициальным чемпионатом мира. Этот старт востребован как у болельщиков, так и у приезжающих сборных. К слову, уже 17 стран вписали свое имя в летопись соревнований, в том числе и родоначальники этой игры - канадцы, не говоря уже о третьем подряд приезде в нашу страну дружины из Объединенных Арабских Эмиратов.

И в продолжение темы традиций. Участники турнира в этом году уже в шестой раз подарят детям незабываемые эмоции от новогодних сюрпризов и - самое главное - от внимания! Тем более оказано оно будет тем, кто в этом больше всего нуждается.

В рамках акции "Рождественская традиция" участники турнира посетят детский дом № 5 города Минска, где живут 72 ребенка.

Также впереди еще 10 игр в рамках Рождественского турнира. Все матчи с участием нашей команды покажет телеканал "Беларусь 5". Имя победителя узнаем 7 января. Рождество вокруг нас - пожалуй, главная мысль, которую ощущаешь, придя на трибуны "Чижовка-Арены". Эмоции от игр переполняют, а звезды, блиставшие в свое время на ледовых аренах всего мира, их увеличивают вдвойне.