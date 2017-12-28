Традиционный опрос "Спортивной панорамы"

28 Декабря 2017 19:07

Татьяна Петреня - лучшая спортсменка года, Антон Кушнир - лучший спортсмен. По версии "Спортивной панорамы", которая провела традиционный опрос среди журналистов. Всего в голосовании приняло участие 98 респондентов. В десятку попали также Ольга Худенко, Ванесса Колодинская, Арина Соболенко. Тренером года стал капитан женской сборной Беларуси по теннису Эдуард Дубров. Девушки, естественно, победили в номинации "Игровая команда года", среди неигровых сборных выиграла женская команда по прыжкам на батуте.