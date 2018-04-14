15 Апреля 2018 15:16

Только собственные ошибки помешали брестскому "Динамо" добиться положительного результата в матче против БАТЭ в 3 туре чемпионата Беларуси по футболу. Об этом игроки команды говорили в микст-зоне после матча. Напомним, накануне желто-синие выиграли со счетом 2-0 и единолично возглавили турнирную таблицу. Событием встречи стало и возвращение Александра Глеба в состав борисовчан.