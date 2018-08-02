Свыше тысячи участников Минского полумарафона-2018 - иностранцы

До Минского полумарафона остается чуть больше месяца. В нем примут участие 35 тысяч участников - свыше тысячи из которых иностранцы. Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная спортивному событию, которое будет вписано в празднование Дня города Минска.

Трасса изменится. Если ранее участники забега на 21 километр преодолевали два круга дистанции, то сейчас трасса будет из одного круга. Впервые спортсмены пробегут мимо "Минск-Арены". Также в планах федерации повысить статус соревнований.

Полумарафон, в программу которого будут включены и дистанции 5 с половиной и 10 с половиной километров, пройдет 9 сентября. Организаторы просят регистрироваться заранее. Количество мест будет ограничено 35 тысячами.