Свыше тысячи участников Минского полумарафона-2018 - иностранцы

2 Августа 2018

До Минского полумарафона остается чуть больше месяца. В нем примут участие 35 тысяч участников - свыше тысячи из которых иностранцы. Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная спортивному событию, которое будет вписано в празднование Дня города Минска.

Трасса изменится. Если ранее участники забега на 21 километр преодолевали два круга дистанции, то сейчас трасса будет из одного круга. Впервые спортсмены пробегут мимо "Минск-Арены". Также в планах федерации повысить статус соревнований.

Полумарафон, в программу которого будут включены и дистанции 5 с половиной и 10 с половиной километров, пройдет 9 сентября. Организаторы просят регистрироваться заранее. Количество мест будет ограничено 35 тысячами.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =