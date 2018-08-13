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1 канал
Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
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"Славянский базар - 2018"
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"Евровидение-2018"
Триумф. Героям спорта 2016
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"Евровидение-2018"
Триумф. Героям спорта 2016
"Телевершина"
Большое Телевидение
Любіць Беларусь!
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Спорт
Святослав Драницкий - чемпион Европы среди юниоров по спортивной гимнастике
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