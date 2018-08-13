Святослав Драницкий - чемпион Европы среди юниоров по спортивной гимнастике

13 Августа 2018
Белорус взял золото в опорном прыжке. Эта награда стала первым громким успехом нашей спортивной гимнастики за последнее время.

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