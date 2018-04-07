Светлана Сахоненко сегодня в проекте "Наши победы"

9 Апреля 2018 08:09

В девятом классе она стала кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам. Светлана Сахоненко, побеждая на первенстве Беларуси, готовилась к выступлению на международных стартах. Но судьба закрыла дорогу спортсменке. Атрофия зрительного нерва обоих глаз навсегда изменила картину мира, где она не осталась один на один с инвалидностью. Любовь к лыжным гонкам, сила характера и помощь близких вернули её в спорт. И в итоге - три золота Паралимпиады. Смотрите сегодня проект Агентства теленовостей "Наши победы" после "Панорамы".