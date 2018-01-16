Суд Калифорнии вынес решение в пользу Виктории Азаренко в деле об опеке над сыном

16 Января 2018 12:03

Виктория Азаренко близка к победе в борьбе за опеку над своим годовалым сыном Лео Александро. Суд Калифорнии вынес решение. Это дело должно рассматриваться не в США, а на родине теннисистки - в Беларуси, как и настаивали юристы Виктории. Тем временем белорусский суд уже отдал право опеки Азаренко. Несмотря на то, что у отца Лео Билли Маккига есть еще три недели, чтобы подать аппеляцию, в команде Азаренко уверены в успешном завершении процесса. Еще в прошлом году Маккиг подал на мать своего ребенка в суд Лос-Анжелеса. Практически полгода, за которые шло рассмотрение дела, судья запретил обоим родителям вывозить сына за пределы Калифорнии.

По сообщениям американских СМИ, Азаренко планирует как можно быстрее вернуться с ребенком в Беларусь, но надеется наладить отношения с Маккигом, так как хочет, чтобы отец Лео принимал участие в воспитании сына. Отметим, Виктории, чтобы не расставаться с Лео, пришлось пропустить серию турниров, в том числе открытые чемпионаты США и Австралии. В результате белоруска не играла с июня 2017-го.