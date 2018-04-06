Строительство и реконструкция столичного стадиона "Динамо" выходит на финишную прямую

6 Апреля 2018 13:04

Готовы трибуны, беговые дорожки, навес, в мае начнётся укладка рулонного газона. На главной арене, где пройдут ІІ Европейские игры, кроме строителей, трудятся и студенческие стройотряды.

Сергей Рукан, начальник минского городского штаба студенческих отрядов БРСМ: "Для нас стратегически важным является помощь и благоустройство в уборке мусора и подсобных работах на объектах, которые задействуют в 2019 году".

Найти временную работу не только на стройках студентам можно и через Минский центр трудоустройства молодtжи.