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"Столица" в элитном раунде Кубка УЕФА по мини-футболу
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13 Октября 2017 12:14

"Столица" в элитном раунде Кубка УЕФА по мини-футболу

Дебютант основных соревнований обеспечил себе место в "ТОП-16" за тур до финиша домашнего мини-турнира, обыграв 6:4 итальянскую "Пескару".

Таким образом, завтра в матчах заключительного тура осталось определить победителя первой группы и команду, которая займет третье место.

В первой встрече дня "Пескара" и "Динамо" определят, кто присоединится в элитном раунде к "Кайрату" и "Столице", а затем состоится своеобразный финал мини-турнира. 

  

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