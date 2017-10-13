"Столица" в элитном раунде Кубка УЕФА по мини-футболу

13 Октября 2017 12:14

Дебютант основных соревнований обеспечил себе место в "ТОП-16" за тур до финиша домашнего мини-турнира, обыграв 6:4 итальянскую "Пескару".

Таким образом, завтра в матчах заключительного тура осталось определить победителя первой группы и команду, которая займет третье место.

В первой встрече дня "Пескара" и "Динамо" определят, кто присоединится в элитном раунде к "Кайрату" и "Столице", а затем состоится своеобразный финал мини-турнира.