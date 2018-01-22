Столичный футбольный манеж принимает Кубок развития

22 Января 2018 15:12

Столичный футбольный манеж принимает традиционный турнир среди футболистов не старше 17 лет - Кубок развития. В Минске собрались команды из 12 стран. Белорусы играют в группе А, в которой также Финляндия Бельгия и Литва. В первой встрече наша команда разгромила литовцев, 3-0. За медали продолжит борьбу только победитель квартета.

Второй поединок на турнире белорусы проведут сегодня против Бельгии. Начало в 19:00.