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Столичный футбольный манеж принимает Кубок развития
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22 Января 2018 15:12

Столичный футбольный манеж принимает Кубок развития

Столичный футбольный манеж принимает традиционный турнир среди футболистов не старше 17 лет - Кубок развития. В Минске собрались команды из 12 стран. Белорусы играют в группе А, в которой также Финляндия Бельгия и Литва. В первой встрече наша команда разгромила литовцев, 3-0. За медали продолжит борьбу только победитель квартета.

Второй поединок на турнире белорусы проведут сегодня против Бельгии. Начало в 19:00.

  

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