"Столичные медведи" - обладатели престижного европейского трофея - Континентального кубка

15 Января 2018 07:05

Сенсационная победа! Хоккейный клуб "Юность-Минск" на родном льду "Чижовка-Арены" стал обладателем престижного европейского трофея - Континентального кубка!

Заключительный матч для минской команды в суперфинале турнира оказался самым важным. В борьбе за титул "столичные медведи" - встречались с казахстанским "Номадом". Клуб Михаила Захарова провел встречу без серьезных ошибок и не позволив сопернику перехватить инициативу. Итог поединка - 5:2. Напомним, ранее "Юность" победила британский "Шеффилд Стилерз" и итальянский "Риттен Спорт". Кроме заветного трофея "минчане" получили также право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Теперь минский клуб - самый титулованный в истории Континентального кубка. Ранее команда Михаила Захарова поднимала трофей в 2007 и 2011 годах.