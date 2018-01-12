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Столичная "Юность" была сильнее итальянского "Риттена" 2:1
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12 Января 2018 17:05

Столичная "Юность" была сильнее итальянского "Риттена" 2:1

Столичная "Юность" на льду "Чижовка-Арены" была сильнее итальянского "Риттена" 2:1. Только что завершился первый матч суперфинала Континентального кубка. Отметим, что "Юность" выигрывала титул дважды в истории - в 2007 и в 2011 годах. Завтра в 19 часов начнется второй матч хозяев - против "Шеффилда". Вход на соревнования бесплатный. Чтобы попасть на трибуны, нужно всего лишь взять пригласительный в кассах "Чижовка-Арены".

  

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