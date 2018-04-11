Спортсмены из внутренних войск рассчитывают на пьедестал Европейских игр - 2019

12 Апреля 2018 07:05

И хотя до старта еще больше года, атлеты уже сегодня целенаправленно готовятся к важным соревнованиям. Среди спортсменов представительницы вольной борьбы из команды внутренних войск МВД. Сейчас девушки находятся на сборе в горнолыжном центре "Логойск", а недавно вернулись с этапа Кубка мира из Японии.

Станислав Возняк, начальник спортивной команды внутренних войск МВД Беларуси: "Главная задача сейчас для спортивной команды - это подготовка к Европейским играм, которые пройдут у нас в Минске. В частности, сейчас по вольной борьбе в Логойске готовится команда, байдарка и каноэ готовятся в Турции. На Европейских играх, я уверен на 100 процентов, наши спортсмены не просто будут выступать, а будут бороться за самые высокие награды".

Отметим, значительная часть атлетов, которые готовятся к участию во ІІ Европейских играх, - это военнослужащие спортивных команд БФСО "Динамо" и дружины внутренних войск.