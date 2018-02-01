1 Февраля 2018 12:07

Срочная новость только что пришла из Швейцарии. Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение удовлетворить апелляции 28 российских атлетов, которых ранее пожизненно отстранили от Олимпийских игр. Это связывали с нарушением антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Среди них российские лыжники Легков и Вылегжанин. Это значит, что белорусский лыжник Сергей Долидович, занявший в Сочи 5-е место, не получит бронзовую медаль. Только что он дал комментарий Агентству теленовостей и вот что заявил наш спортсмен.

Российские спортсмены, напомним, были отстранены МОК по итогам расследования комиссии международной организации под руководством Дениса Освальда. Она занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр - 2014. Ранее сообщалось, что в случае положительного решения арбитражного суда в Лозанне эти спортсмены смогут войти в список участников Олимпиады в Пхенчхане. Также суд постановил, что их результаты с сочинских Игр должны быть восстановлены. Кроме того, апелляции еще 11 россиян удовлетворили частично. Вместо пожизненного отстранения от Олимпиад атлеты пропустят Игры в Пхенчхане.

И как только что сообщил МОК, решение суда еще не означает автоматический допуск 28 россиян на Игры в Пхенчхане.